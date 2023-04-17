İzmir ile Paris arasında direkt uçuşlar başladı

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlarda direkt uçuş ağı genişlemeye devam ediyor. Transavia, İzmir ve Paris- Orly arasında direkt uçuşlara başladı. Boeing B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen TO3268 sefer sayılı uçuşla 142 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Transavia, 28 Ekim tarihine kadar her cumartesi ve pazar Paris Orly-İzmir Adnan Menderes havalimanları arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı "Paris-Orly Havalimanı'ndan İzmir'e beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk direkt uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

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