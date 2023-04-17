  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ile Paris arasında direkt uçuşlar başladı

İzmir ile Paris arasında direkt uçuşlar başladı

17.4.2023

Gazete

İzmir ile Paris arasında direkt uçuşlar başladı
TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlarda direkt uçuş ağı genişlemeye devam ediyor. Transavia, İzmir ve Paris- Orly arasında direkt uçuşlara başladı. Boeing B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen TO3268 sefer sayılı uçuşla 142 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Transavia, 28 Ekim tarihine kadar her cumartesi ve pazar Paris Orly-İzmir Adnan Menderes havalimanları arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı "Paris-Orly Havalimanı'ndan İzmir'e beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk direkt uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA