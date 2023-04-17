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İzmir'de bir garip olay! Evlerine hırsız girdiğini polisten öğrendiler

İzmir'in Bergama ilçesinde ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve giren hırsızlar, evden tam çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını polislerden öğrenince şoke oldu.

İHA

17.04.2023, 08:40

İzmir’de bir garip olay! Evlerine hırsız girdiğini polisten öğrendiler

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.'yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi.

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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