AK Parti Konak İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'de ve Konak'ta çok büyük iddialarımız var. Bugüne kadar eğitimdeki atılımlarımızı, sağlıktaki dönüşümdeki atılımlarını başkanımız anlattı. 6'lı masanın bizim yaptıklarımızı hayal dahi edecek kapasitesi yok. İzmir'in vakit kaybetme lüksü ve tahammülü yok. 'Konak için hemen şimdi' diyoruz. 'İzmir için hemen şimdi ve Türkiye için hemen şimdi' diyoruz. İzmir bizim için en güçlü şekilde başaracağımız bir velayet. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu hedefimizi daha yüksek noktaya zaferle taçlandıracağız" dedi.

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