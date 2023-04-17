Oyları almak için İYİ para dağıtmışlar

Yİ Parti İzmir Teşkilatı'nda geçtiğimiz günlerde üyeler arasında yapılan milletvekili aday adaylarıyla ilgili temayül yoklamasında "parayla oy satın alındığı" iddiaları havada uçuşuyor. İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun daha önce 1. bölgede Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile 2. bölgede eski İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın birinci çıktığı temayül yoklamasıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'e bir tutanak gönderdiği ortaya çıkmıştı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sosyal medyada yayınladığı tutanakta Bezircilioğlu ve yardımcıları, oyların satın alındığı ve blok oy kullanımının yapıldığı iddialarını ortaya atmıştı. Bezircilioğlu, bazı ilçe başkanları ve yöneticileri de suçlamıştı.Akşener tarafından işleme konulmayan tutanağın ardından İl Başkanlığı'nı 12 oyla kaybeden avukat Ülkü Doğan'dan da bomba bir açıklama geldi. Temayül yoklamasında yüksek oy alıp milletvekili adayı Ülkü Doğan, "İl Başkanının hiçbir delile dayanmayan asilsiz ithamlarla suçlaması kabul edilemez bir durumdur" dedi. "Delile dayanmayan bu ithamlara delilleri ile sabit bir kaç soru da ben sorayım" diyen Doğan, "Oy kullanan bir kısım üyenin, salondakilere 'Biz oyumuzu kullandık, paramı nereden alacağım?' diye sorduğu, bu kişilerin bizzat Divan Başkanına yönlendirildiği, kendilerine para sözü veren kişilerin telefonlarının tespit edildiği açıkken, bu hususa niçin mektupta ver verilmemiştir?" ifadeleriyle İYİ Parti'de yaşanan yeni bir skandalın