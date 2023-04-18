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Haberler İzmir “Menderes’i yok sayanları Menderesliler yok sayacak”

Menderes’i yok sayanları Menderesliler yok sayacak”

18.4.2023

Gazete

“Menderes’i yok sayanları Menderesliler yok sayacak”
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes programında yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir'in ilçede yapmak istediği katı atık tesisine dikkat çekerek "Suyumuzun kaynağı, tarımın merkezi ve turizm cenneti Menderes'i çöpkent yapmak isteyenlere hemşehrilerimiz hak ettikleri cevabı verecekler. Menderes için hiçbir hizmet üretmeyip, bereketli bir tarım ovasının ortasına çöp tesisi yapmaya kalkanlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak. Menderes'i yok sayanları Menderesliler de yok sayacak" dedi.
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