Bakan Kurum CHP'nin algı operasyonlarına sert yanıt verdi! 'İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar'

SORU: Sayın bakan hem Fikirtepe'yi gösterdiniz, hem bu bölgeyi gösterdiniz. Hep dikey plan. Yatay mimari konusunda Sayın Cumhurbaşkanımın çok fazla açıklaması olduğu için, bu dönüşümler bundan sonra yapılacak dönüşümler de dahil olmak üzere nasıl bir dönüşüm planlaması ile gelecek. Çünkü ilk, daha önce Fikirtepe'de böyle başlandığı için dönüştürme şansı olmadı anladığım kadarıyla yatay mimariye ama. Bu uydu kentlerde özellikle 500 bin kişilik uydu kentlerden bahsettiniz. Bunlar için planlanan yerler neresi. İstanbul'un kuzeyinde yapılacak iki tane şehir planı vardı daha önce. Hatta üçüncü köprü planlaması o çerçevede yapılmıştı. Aynı yerlerde, aynı bölgelerden mi bahsediyoruz? Bir de kaydırmadan bahsettiniz. Nüfusun da bu bölgeden taşınmasından bahsettiniz. Taşınmasını gerekeceğini düşündüğünüz hangi bölgeler. İstanbul'dan aday olduğunuz için de soruyorum.

BAKAN KURUM: Dolgu dibine yapılmış binaların, yine 99 öncesi tam anlamıyla mühendislik hizmeti almamış binaların risk içerdiğini ve bunların da totalde aciliyet yüzde 20'si olmak üzere 1,5 milyon konut olduğunu düşünüyoruz. Tespitlerimiz bu yönde. Tabi bu tespitleri net bir şekilde yapabilmeniz için binadan numune almanız gerekir. Dayanıklılık testini yapmanız gerekir. Yıkılan binalara depremde baktığımızda, Kahramanmaraş depremi gösteriyor ki yüzde 96'sı 99 öncesi. Tabi burada biz milletimizin ki bize düşen görev de odur. Endişeye sevk etmek değil. Aslolan, yöneticiler, devleti yönetenler olarak bir an önce vatandaşları sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olmalıdır. Yapamayacağımız hayalleri sunmak vatandaşımızın da istediği bir durum değil. Neticede bu çerçevede yapacağımız rezerv alanları da deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde, ona en yakın mesafedeki alanları belirleyeceğiz. İşte Anadolu yakasında, Tuzla'da, Maltepe'de, Pendik'te. Yine Avrupa yakasına gittiğinizde Eyüp, Başakşehir, Esenler, Kanal İstanbul güzergâhındaki….. Söylerken hep bunu söylüyoruz. Burası rezerv alan olarak kullanılacak, deprem dönüşünde kullanılacak. İki yakasında İstanbul'umuzun bu rezerv alanlarda başlayacağız. Biz ilk baştan tasarladığımız, yaptığımız, az önce de ifade ettiğim hemen hemen son 7-8 yıldır tamamen yatay mimari anlayışla 4-5 katı geçmeyecek bir anlayışla projeleri yapıyoruz. Rezerv konutlarımız bu anlayışla yapılacak, 4-5 katı geçmeyecek. Ve orada her türlü sosyal donatıyı içinde barındıracak. Örnek proje olacak. En değerli, en kıymetli yerler, alanlar olacak. Bu çerçevede örnekleri aslında Esenler'de yaptığımız konutları görebilirsiniz. Güngören'de bitirdiğimiz deprem konutları görebilirsiniz. Çamlıca tepesinde bitirdiğimiz konutlara bakın. Yani bölgenin en değerli, en kıymetli mimarisiyle, tasarımıyla yeşil alanlarıyla konutlar olduğunu düşünüyorum ve iddia da ediyorum. Bu konutları bitirdik. Mesela 2 bin 200 tanesini… Şu an 5 bin tane. TOKİ ile yapıyoruz bunların hepsini. Ve etap etap da vatandaşımıza teslim ediyoruz.