10 hasta için 48 saat ameliyathanede kaldılar

İzmir'de, beyin ölümü gerçekleşen 2 hastanın organlarını nakile hazır hale getiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 50 kişilik ekip, 48 saat boyunca yaptıkları mesai sonucu 10 hastayı yeniden hayata bağladı. Hastanenin yoğun bakım servisindeki 2 kadın hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aileler, yakınlarının organlarını bağışlama kararı verdi. O dakikadan itibaren hastanede adeta zamanla yarış başladı. Organların en kısa sürede alınması için sağlık çalışanları hazırlıklarını tamamladı.

Operasyon için 2 ameliyathane hazırlandı, organların nakledileceği hastalar da 2 saat gibi kısa bir sürede belirlendi. Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornealardan oluşan toplam 10 organ İzmir ve İstanbul'daki hastanelerdeki nakiller için hazırlandı. Operasyonla alınan 3 böbrek aynı hastanede yine aynı ekip tarafından vakit kaybedilmeden 3 hastaya nakledildi. Doktor, hemşire, teknisyen gibi 50 sağlık çalışanından oluşan ekibin bu operasyon için ameliyathanedeki mesaileri 48 saat sürdü.