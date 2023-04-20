Dağ: 14 Mayıs’tan sonra da doğru adımlarla ilerleyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi. Doğru adımlar atarak önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu: "Togg yollarda ve her yerde görüyoruz. Togg bir doğru adımdır. Dünyada 60 milyar dolarlık hacmi olan bor karbür fabrikası bir doğru adımdır. Nükleer tesis Mersin'de hızla ilerliyor, bu bir doğru adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz'deki doğalgazın sisteme verilişini gerçekleştirecekler, burada 1 trilyon dolarlık hacmin inşallah ekonomimize kazandırmış olacağız. Bu da bir doğru adımdır. Milletimiz bugüne kadar bize teveccüh gösterdi, inşallah bundan sonra da göstereceğini görüyoruz, sahada bunu hissediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da doğru adımlarla yolumuza devam edeceğiz."

SUAT SALGIN