İzmir’de çıkan tartışmaya aileler dahil olunca ortalık karıştı! 1’i ağır 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana gelen olayda, R.T. ve R.K, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Gerginliğin artması ve tartışmaya iki tarafın da yakınlarının katılmasıyla olay büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.T., göğüs kısmından, R.K., ise bacak kısmında yaralandı.





Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından R.T., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, R.K. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve göğsünden bıçaklandığı öğrenilen R.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.