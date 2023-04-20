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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a mensup 1 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik yürütülen operasyonlar son hızıyla devam ediyor. Konak'ta 2013-2018 yılları arasında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a mensup J.H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

20.04.2023, 11:50

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a mensup 1 şüpheli yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı istihbari çalışmalar neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Nisan tarihinde operasyon düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde 2013-2018 yılları arasında Suriye ülkesi Deyrizor bölgesinde silahlı olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu J.H.B.T. (54) isimli erkek şahıs Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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