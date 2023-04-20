İzmir’de Togg deneyim merkezi açıldı

İzmir'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor. Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor. Togg'u inceleyen vatandaşlardan Fatih Erdoğan, Togg'u çok merak ettiğini, görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ekranları harika. Tamamen dijital bir makine olmuş. İmkan olsa almayı düşünürüm. Hiç tereddüt etmem" dedi.AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Bayındır ilçesinde katıldığı iftar programına yeni makam aracı Togg ile geldi. Kasapoğlu ve Togg, Bayındırların ilgi odağı oldu. Bakan Kasapoğlu ve Togg'un çevresini saran partililer otomobille hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.