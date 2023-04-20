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Haberler İzmir İzmir'de zehir imalatı yapılan adreslere baskın: 7 tutuklama

İzmir'de zehir imalatı yapılan adreslere baskın: 7 tutuklama

İzmir Çeşme'de polis ekipleri uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İHA

20.04.2023, 11:21

İzmir’de zehir imalatı yapılan adreslere baskın: 7 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen 4 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 134 kök Hint keneviri, 51 kenevir bitkisi tohumu, 438 gram esrar maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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