Çiğli’de 250 milyon TL’lik satış tamam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Ocak ayında yayımlanan ilanla İzmir'de iki parsel daha özelleştirme kapsamına alınmıştı. Çiğli'nin Balatçık Mahallesi'nde yer alan 5 bin 547 metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 3 parsel ile 10 bin metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 5 parsel birlikte satışa çıkarılmıştı. Özelleştirme İdaresi'nin açıkladığı bilgilere göre bir bütün halinde satışa çıkarılan parsel için en yüksek teklif Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden gelmişti.



KARAR RESMİ GAZETEDE

Şirket, bu parseller için 250 milyon TL önermişti. Dondurulmuş gıda alanında üretim yapan şirketin sahibi ise iş insanı Fikret Yıldız. Şirketin, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunuyor. Satış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylandı.

DİĞER