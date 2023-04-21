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Haberler İzmir Çiğli’de 250 milyon TL’lik satış tamam

Çiğli’de 250 milyon TL’lik satış tamam

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Çiğli Balatçık Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik konut alanının yeni sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Metropol Un Ürünleri isimli şirket oldu. Şirket, 250 milyon TL teklif vermişti.

21.4.2023

Gazete

Çiğli’de 250 milyon TL’lik satış tamam
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Ocak ayında yayımlanan ilanla İzmir'de iki parsel daha özelleştirme kapsamına alınmıştı. Çiğli'nin Balatçık Mahallesi'nde yer alan 5 bin 547 metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 3 parsel ile 10 bin metrekare büyüklüğündeki 22133 ada 5 parsel birlikte satışa çıkarılmıştı. Özelleştirme İdaresi'nin açıkladığı bilgilere göre bir bütün halinde satışa çıkarılan parsel için en yüksek teklif Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden gelmişti.

KARAR RESMİ GAZETEDE
Şirket, bu parseller için 250 milyon TL önermişti. Dondurulmuş gıda alanında üretim yapan şirketin sahibi ise iş insanı Fikret Yıldız. Şirketin, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunuyor. Satış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylandı.
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