Damadını bıçaklayıp hastanelik etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, R.K.'nin bıçakla göğsünden bıçakladığı damadı R.T. hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Olay, Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.T. kayınpederi R.K.'nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede her iki taraf da bıçakla birbirine saldırdı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan, damat R.T.'nin göğsünden bıçaklandığı ve durumunun ağır olduğu belirlendi. R.T., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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