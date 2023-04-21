Esnafın ihtiyaçlarını karşılamak görevimiz

İzmir'de Kızılay Konak Şubesi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iftar yemeği verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, AK Parti İzmir birinci bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı ile Ömür Şanlı da katıldı. İftar yemeği öncesinde vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Bursalı, "Vatandaşlarla iç içe olmak, birlikte iftarımızı açmak çok güzel bir duygu" dedi.Kızılay Konak Şubesi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen iftar yemeği ile vatandaşlarla buluştu. İftar yemeğine AK Parti İzmir 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı ile birlikte Ömür Şanlı da katıldı. Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken orucunu etkinlikte açan Şebnem Bursalı ve Ömür Şanlı'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Bursalı, "Kıymetli hemşerilerimizle birlikte orucumuzu açtık, hasbihal ettik. Rabbim tekrarını nasip etsin. Vatandaşlarımıza sorun ve isteklerini dinledik esnafın ihtiyaçlarını istediklerini karşılamak için notlarımızı aldık. Bunlar bizim ilk görevlerimiz. Bu sorunların çözümü ve sorunun çözümünü yaptıktan sonra teker teker dönüş yapacağız ve vatanlarımızı esnafımızı bilgilendirerek direkt sonuca ulaşacağız" diye konuştu.