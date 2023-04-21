Gökce’nin acı kaybı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin babası Necati Gökce hayatını kaybetti. Babasının acı kaybını sosyal medyadan duyuran Gökce, "Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor... Gözümün nuru, canından can olduğum Kahramanım, Komutanım, evimizin, ailemizin koca çınarı biricik babamız Necati Gökce'yi kaybettik. Bu mübarek Arefe gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka'da son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran, dualarıyla yanımızda olan, geri dönemediğim dostlarımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

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