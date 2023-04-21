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Haberler İzmir Gökce’nin acı kaybı

Gökce’nin acı kaybı

21.4.2023

Gazete

Gökce’nin acı kaybı
İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin babası Necati Gökce hayatını kaybetti. Babasının acı kaybını sosyal medyadan duyuran Gökce, "Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor... Gözümün nuru, canından can olduğum Kahramanım, Komutanım, evimizin, ailemizin koca çınarı biricik babamız Necati Gökce'yi kaybettik. Bu mübarek Arefe gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka'da son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran, dualarıyla yanımızda olan, geri dönemediğim dostlarımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.
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