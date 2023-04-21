İzmir polisinden tefeci operasyonu

İzmir'de ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran ve tehdit ederek baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin Kemalpaşa, Buca ve Torbalı ilçelerindeki ikamet ve işyeri adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, bir adet pompalı tüfek, beş adet tapu belgesi, 67 adet fişek, bir adet ajanda, 20 adet dolu senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden E.K., H.P. isimli 2 şahıs serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden A.Y., V.E. adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. H.A., Y.D., E.Ö., B.U. isimli 4 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklandı.

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