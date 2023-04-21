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Haberler İzmir Ucuz çikolatalar sağlığı bozuyor

Ucuz çikolatalar sağlığı bozuyor

21.4.2023

Gazete

Ucuz çikolatalar sağlığı bozuyor
Bayram öncesi alışverişin ilk sıralarında yer alan çikolatada çeşitler baş döndürürken, piyasada ucuza satılan ürünler margarin yağı ve glikoz nedeniyle sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İzmir'in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, gerçek çikolatanın kakao yağından imal edildiğini söyleyerek, "Kokolin ise margarin yağından yapılır. Margarin yağının insan vücuduna zararları olduğu tıbben kabul edildi. Çok almayın az alın ama ağız tadını verecek sağlığı bozmayan şeyleri tüketin önerisinde bulunuyorum" dedi.
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