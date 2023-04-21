Ucuz çikolatalar sağlığı bozuyor

Bayram öncesi alışverişin ilk sıralarında yer alan çikolatada çeşitler baş döndürürken, piyasada ucuza satılan ürünler margarin yağı ve glikoz nedeniyle sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İzmir'in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, gerçek çikolatanın kakao yağından imal edildiğini söyleyerek, "Kokolin ise margarin yağından yapılır. Margarin yağının insan vücuduna zararları olduğu tıbben kabul edildi. Çok almayın az alın ama ağız tadını verecek sağlığı bozmayan şeyleri tüketin önerisinde bulunuyorum" dedi.

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