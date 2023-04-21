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Haberler İzmir Uyuşturucu imalathanesine baskın: 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu imalathanesine baskın: 7 kişi tutuklandı

21.4.2023

Gazete

Uyuşturucu imalathanesine baskın: 7 kişi tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen 4 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 134 kök Hint keneviri, 51 kenevir bitkisi tohumu, 438 gram esrar maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
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