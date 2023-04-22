5’er bin lira prim belediye çalışanlarının hesaplarında

Ramazan Bayramı öncesi personeli ile bayramlaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, müjdeler de verdi. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırıldığını ifade eden Pehlivan, "Üstün performanslarınızdan dolayı an itibarıyla hesaplarınıza 5'er bin lira daha performans primi yatırdık. Hep birlikte yapacağımız projelerle Menemenimiz ilklerin kenti olacak" dedi. Menemen Belediyesi çalışanları, Pehlivan'ın konuşmasına uzun süre alkış tutarak teşekkür etti. Pehlivan, daha sonra personeli ile tek tek bayramlaştı.

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