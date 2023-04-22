‘Bayramlar insanların birliğine vesile olsun’

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Bilali Habeşi Camisi'ne gelerek bayram namazını İzmirli vatandaşlarla birlikte kıldı.



'BERABERLİK ORTAMI'

7'den 70'e camide buluşan İzmirliler, namaz sonrası Bakan Kasapoğlu ile bayramlaştı. Namazın ardından açıklama yapan Kasapoğlu, "Bugün güzel İzmir'de tüm kardeşlerimizle birlikte bayram namazını eda ettik. Ramazan ayı rahmet ayı, cehennem azabından kurtulma ayı. Milletçe beraber olarak bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabbim hepimizi bu güzel iklime huzurla sağlıkla eriştirsin. Ayrı bir birlik ve beraberlik ortamı olan, kardeşlik iklimi olan bayramlar inanıyorum ki tüm insanların birliğine, İslam aleminin birliğine, beraberliğine vesile olsun" dedi.



'ZOR SÜREÇLER'

Kasapoğlu, "Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibariyle yaşadığımız depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. Öte yandan, bayram namazına yerli araç TOGG ile gelen Kasapoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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