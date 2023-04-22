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Haberler İzmir İzmir’de gençlik ve spora 12 milyar 282 milyon TL

İzmir’de gençlik ve spora 12 milyar 282 milyon TL

22.4.2023

Gazete

İzmir’de gençlik ve spora 12 milyar 282 milyon TL
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serdar Acar'ı ziyaretinin ardından gençlerle bir araya gelen İnan, "AK Parti hükümetleri olarak gençlik ve spor alanında 12 milyar 282 milyon TL yatırım yaptık. Kentimize 13 Gençlik Merkezi ve 3 Genç Ofisi yaptık. Bugün binlerce İzmirli gencimizin faydalandığı bu mekanlarda kültürel aktiviteler, girişimcilik, sanat, sosyal inovasyon, yabancı dil öğrenme gibi etkinliklerle gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor" dedi.
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