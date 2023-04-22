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İzmir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında boynundan vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde Serkan K. isimli şahıs kimliği belirsiz kişiler tarafından sokakta silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

22.04.2023, 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023, 08:40

İzmir’de silahlı saldırı! Sokak ortasında boynundan vuruldu

İzmir'de saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Serkan K., sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan K., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Serkan K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.

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