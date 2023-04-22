İzmir’deki afetzede öğrencilere yoldaş oluyorlar

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu öğrencileri, depremlerinden etkilenen, geçici veya kalıcı olarak İzmir'e gelen ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere destek amacıyla EMEK Projesi'ni başlattı. Her cumartesi günü Yaşar Kampüsü'nde buluşan öğrenciler, gönüllü öğretmenler ile birlikte depremzede öğrencilerle vakit geçirerek hem derslerine hem de psikolojik iyi oluş hallerine destek oluyor. Toplamda 10 hafta boyunca devam edecek olan proje çerçevesinde yaklaşık 30 depremzede öğrencinin motive olması sağlanacak.

DİĞER