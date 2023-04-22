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Haberler İzmir İzmirliler Kordon’a akın etti

İzmirliler Kordon’a akın etti

22.4.2023

Gazete

İzmirliler Kordon’a akın etti
İzmirliler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentin buluşma noktası Alsancak 1. Kordon'a akın etti. Sabah saatlerinden itibaren sahil şeridini dolduran vatandaşlar iş ve okul yorgunluğunu atarken güneşli havada Kordon keyfi yaşadı. Aile, akraba ve arkadaş ziyaretlerini yapıp bayramlaştıktan sonra kendilerini Kordon'a atan İzmirliler çimlerde ve deniz kenarında oturarak bol bol sohbet etti.

KONTROLLERİ SÜRDÜRDÜLER
Alsancak'ta scooter ve bisiklet kullananlar kalabalığın arasına karışarak renkli görüntüler oluştururken, bölgede asayişin sağlanması için sivil ve resmi polis ekipleri de gün boyunca kontrolleri sürdürdü. Bayram tatilinde 1. Kordon'un yanı sıra Karşıyaka sahil bandında da büyük yoğunluk yaşandı.

ERCAN AKGÜN
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