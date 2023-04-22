Kente yatırımlar artacak beyin göçü engellenecek

AK Parti'nin geleneksel bayramlaşma töreninde yoğun ilgi gören AK Parti İzmir birinci bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, yıllardır sporda ve sporcu yetiştirilmesinde önemli rol oynayan İzmir'in en az iki takımla tekrar süper ligde olması gerektiğini söyledi.



İNANCIMIZ GÜÇLENİYOR

Türkiye'de son yıllarda spora kazandırılan tesis hamlesinde İzmir'e de Başkan Erdoğan'ın her daim desteklerinin olduğunu belirten Şebnem Bursalı, "Bu dönemde İzmir'den Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da aday olması bizlerin bu inancını daha da güçlendiriyor. İzmir'de sayın bakanımızla birlikte çok değerli tarihi ile bilinen kulüplerimizden en azından bu yıl Göztepe, önümüzdeki yıl ise başka bir takımla temsil edilmesi ve başarının gelmesi için tüm taraftarlarla yöneticilerle başarı odaklı çalışacağız" dedi.



ERDOĞAN'IN DESTEĞİ İLE

Bursalı, "İzmir'den Ankara ve İstanbul gibi diğer kentlere beyin göçü yapan gençlerin kentte kalması için tüm vekillerle birlikte ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile kente daha çok yatırım gelmesini sağlayacağız" dedi.

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