2 yıl sonra Dilara’nın evinde ilk bayramı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletteki araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu'nun (25) tedavisi evinde sürüyor. Ablasının bakımını üstlenen kardeşi Açelya Aldanoğlu (24), bayrama hem buruk hem de umutlu gireceklerini belirterek, "En büyük hayalim ablamın ayağa kalkması" derken, anne Yasemin Aldanoğlu (47) ise "Kızım 3 bayramı hastanelerde geçirdi, biz de yanındaydık. Bu bayramı sevenleriyle evde geçirecek" ifadelerini kullandı. Korkunç kaza, 31 Aralık 2021'de, Bornova Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana gelmişti. Ehliyetsiz sürücü İsa E. (27) yönetimindeki 35 BAP 500 plakalı otomobille Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet, kavşakta çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı sürücü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu yaralanmıştı. Yaklaşık 7,5 aydır hastanede yatan, solunum cihazına bağlı, bilinci kapalı olan Dilara'nın tedavisi hastane odasına çevrilen evinde sürüyor.

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