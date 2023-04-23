Bayraklı’ya bir kat imar müjdesi

Katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve gündeme dair konulara açıklık getirdi. Depremle mücadele edebildiklerini ve bu acıları bir daha yaşamak istemediklerini belirten Bakan Kurum, "Önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 ilimiz" dedi.Bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirten Kurum, "İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Sahada 98 bin konutun inşası devam ediyor. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden belirli uydu kentler kuracağız. Kampanyamızın adı, 'Yarısı Bizden'. 26 Nisan'da E-Devlet üzerinden mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilir. Bakanlığımız ön incelemeye gidecek ve rapor tutacak. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. 2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek" diye konuştu. 3+1 konutların da yarısını devletin karşılayacağını vurgulayan Kurum, "Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız" dedi.İzmir'den örnek veren Bakan Kurum, "Bayraklı'da rezerv konutların hepsi zemin kattan denizi görüyor. Orada imara da bakacağız. Onları da çözeceğiz. O bölgenin imar koşulları çerçevesinde. Vatandaş diyor ki, '1 kat ilave destek olur musunuz'. Niye olmayalım. Hemen, bölge şartlarına uygunsa 1 kat ilave veriyoruz. Onlara da 1 milyon 250 bin TL'ye kadar 0,79 faizle 10 yıl vadede veriyoruz. Siz dertli olursanız, her sorun çözülüyor. Yatırımcı güven ve istikrar ister. Cumhurbaşkanımız 21 yılda bu istikrarı gösterdi. O istikrar olursa malınız da para ediyor. Biz güçlü bir devletiz 106 bin konutu 2,5 ayda başlattık. Bu anlayışla motive olursanız her işi çözersiniz" diye konuştu.Bakan Murat Kurum, konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi. Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti. Kurum, "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar" dedi.