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Haberler İzmir İzmir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

DHA

23.04.2023, 10:52

İzmir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de saat 22.30 sıralarında Gediz Otokent C kapısı önünde meydana gelen kazada iddiaya göre, İsmail Sivri bulvarı 679/19 sokağa seyir halinde bulanan ehliyetsiz sürücü S.A. (15) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri bulvarda çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobilde yolcu konumunda bulun yaralılardan Şerife Önen'in (40) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hevra Öztürk (4) ile Pınar Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücü S.A. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Şerife Önen'in cenazesi, savcının incelenemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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