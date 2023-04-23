İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı! Husumetlilerine kurşun yağdırdı

Olay, saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, M.D.Ç., husumetlisi olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.' nin (29) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine olay yerine otomobil ile gelen M.D.Ç., belinden çıkarttığı tabancayı kıraathanede oturan husumetlilerine doğrultarak ardı ardına ateş açtı.

Olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda göğsünden ağır yaralananlardan Mustafa Er kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan A.Y.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 36 suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 14 suçtan kaydı bulunan ve olay yerinden otomobil ile kaçtığı öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.