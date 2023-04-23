Kampüste doya doya eğlence

İzmir Ekonomi Üniversitesi, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukları heyecan ve eğlence dolu 'Çocuk Şenliği'nde buluşturdu. Şenliğe, Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu öğrencilerinin yanı sıra farklı okullarda eğitim gören çocuklar da katıldı. Konserde, oyun parkurlarında, sanat ve çevre temalı atölyelerde gönüllerince zaman geçiren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. İEÜ tören alanında gerçekleşen etkinlik, Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlendi. Şenlik, anaokulu öğrencilerinin şarkılarıyla başladı, Grup Turuncu konseriyle devam etti. Çocuklar, en sevdiği şarkılar eşliğinde hep birlikte dans etti.

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