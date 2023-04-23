Kanseri yenen Sevgi, hastalara umut oluyor

İzmir'de 5 yıl önce kolon kanserine yakalanan Sevgi Tokkan (23), kalın bağırsak için 3, ince bağırsak için de 2 kez ameliyat oldu. Zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenen Tokkan, gönüllü olarak kendisi gibi kanser hastalarına destek vermeye başladı. Babaannesinin ardından 2003 yılında halası ve bir yıl aradan sonra babasının kolon kanseri olduğunu öğrenen Sevgi Tokkan, Ekonomi Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiyken 2018 yılında aynı hastalığa yakalandı. Yaklaşık 3 ay süresince kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyatla kalın bağırsağı alınan Tokkan, 2 ay süresince ileostomi torbası kullandı ve tam iyileştiğini düşünürken ince bağırsağında başka bir tümöre rastlandı. ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Birkaç kez daha operasyon geçiren Tokkan, 4 ay önce sağlığına kavuştu. Psikoloji eğitimini tamamlayan ve gönüllü olarak kendisi gibi kanser hastalarına destek vermeye başlayan Tokkan, "Kanser hastalarının o dönemden psikolojik ve fiziksel olarak en az zararla geçmelerini sağlamaya odaklandım. Sertifika programlarına katıldım. Kendimi o insanların yanında olmaya adadım" dedi.

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