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Haberler İzmir Karısının gözlerinin önünde öldürüldü

Karısının gözlerinin önünde öldürüldü

23.4.2023

Gazete

Karısının gözlerinin önünde öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesi Çimentepe semtinde H.A. eski sevgilisi ile evlenen arkadaşı Serdar Kaçar'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Boynundan vurulan Serkan Kaçar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan H.A. polis tarafından aranırken eşinin gözleri önünde öldürülen genç kadın sinir krizi geçirdi. Olay anından Kaçar'ın yanında bulunan Senem Ceylan ise bacağından yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

FATİH ŞENDİL
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