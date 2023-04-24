  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Parti İzmir'de Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti İzmir'de Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na Bilal Saygılı atandıktan sonra kısa süre sonra İl Yönetim Kurulu belli olurken, gözler Yürütme Kurulu’na çevrilmişti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni İl Yürütme Kurulu Üyeleri duyuruldu.

24.04.2023, 14:26

AK Parti İzmir’de Yürütme Kurulu belli oldu

Atandıktan sonra Genel Merkez tarafından yeni yönetim kurma yetkisi verilen, mevcut İl Yönetim Kurulu ile devam kararı alıp, Milletvekili Aday Adaylığı istifası nedeniyle boşalan isimlerin yerine yeni isimleri İl Yönetim Kurulu'na katarak devam eden Başkan Bilal Saygılı, Yürütme Kurulu'nda ise mevcut isimler arasında iki değişikliğe gitti.

AK Parti İzmir İl Yürütme Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu;

Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Furkan Katmerci siyasi ve hukuki işler başkanı, Nail Kocabaş teşkilat başkanı, Mehmet Kocağa seçim işleri başkanı, Dilaver Kişili de tanıtım ve medya başkanı oldu.

Diğer yürütme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

Hayrettin Uçak: Dış ilişkiler başkanı

Murat Unganer: Sosyal politilar başkanı

Hakan Yıldız: Yerel yönetimler başkanı

Mirhan Bedir: Ekonomi işleri başkanı

Cüneyd Dayhan: Sivil toplum v halkla ilişkiler başkanı

Feyim Özçelik: Mali ve idari işler

Ayşe Cankurtaran: Ar-Ge başkanı

Sefa Şahin: Bilgi ve iletişim teknolojileri başkanı

Emrullah Duran: İnsan hakları başkanı

Deniz Doğan: Çevre, şehir ve kültür başkanı

İsmail Çiftçioğlu: İl sekreteri

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA