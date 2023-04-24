AK Parti İzmir’de Yürütme Kurulu belli oldu

Atandıktan sonra Genel Merkez tarafından yeni yönetim kurma yetkisi verilen, mevcut İl Yönetim Kurulu ile devam kararı alıp, Milletvekili Aday Adaylığı istifası nedeniyle boşalan isimlerin yerine yeni isimleri İl Yönetim Kurulu'na katarak devam eden Başkan Bilal Saygılı, Yürütme Kurulu'nda ise mevcut isimler arasında iki değişikliğe gitti.
AK Parti İzmir İl Yürütme Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu;
Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Furkan Katmerci siyasi ve hukuki işler başkanı, Nail Kocabaş teşkilat başkanı, Mehmet Kocağa seçim işleri başkanı, Dilaver Kişili de tanıtım ve medya başkanı oldu.
Diğer yürütme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:
Hayrettin Uçak: Dış ilişkiler başkanı
Murat Unganer: Sosyal politilar başkanı
Hakan Yıldız: Yerel yönetimler başkanı
Mirhan Bedir: Ekonomi işleri başkanı
Cüneyd Dayhan: Sivil toplum v halkla ilişkiler başkanı
Feyim Özçelik: Mali ve idari işler
Ayşe Cankurtaran: Ar-Ge başkanı
Sefa Şahin: Bilgi ve iletişim teknolojileri başkanı
Emrullah Duran: İnsan hakları başkanı
Deniz Doğan: Çevre, şehir ve kültür başkanı
İsmail Çiftçioğlu: İl sekreteri