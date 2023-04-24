Husumetli kurşunuyla kahvehanede can verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tabanca ile bir kıraathaneyi basan M.D.Ç. (20), husumetlisi olduğu ileri sürülen kişilere kurşun yağdırdı. Olayda, bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Şüphelinin, olay yerinden bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kıraathanede meydana geldi.İddiaya göre, M.D.Ç. isimli şahıs, husumetlisi olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y' nin (29) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine olay yerine otomobil ile gelen M.D.Ç., belinden çıkarttığı tabancayı kıraathanede oturan husumetlilerine doğrultarak ardı ardına ateş açtı.Acı olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayın yaşandığı kıraathaney çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda göğsünden ağır yaralananlardan 29 yaşındaki Mustafa Er, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan A.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mustafa Er'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 14 suçtan kaydı bulunan ve olay yerinden otomobil ile kaçtığı öğrenilen şüpheli M.D.Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor