İzmir elektrik kesintisi 24 Nisan Pazartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 24 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 24 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 10:30
BAYINDIR / İZMİR
FATİH ( ATATÜRK CELAL BAYAR BLV. )
SADIKPAŞA ( HELVACIOĞLU ATATÜRK )
DEMİRCİLİK ( FABRİKA ÖNÜ CELAL BAYAR )
Saat : 9:00 - 10:15
DİKİLİ / İZMİR
GAZİPAŞA ( 61 65/1 ZEYTİN ÇİÇEĞİ SK. 69/1. SK. 65/2 63 75. CD. 69. SK. 65/3. SK. 57. SK. ÇİĞDEM SK. 65. SK. )
Saat : 10:15 - 11:30
DİKİLİ / İZMİR
GAZİPAŞA ( 28 67 SARMAŞIK SK. 77 MANOLYA SK. 79. SK. 75 73 YAKAMOZ )
SALİMBEY ( YAKAMOZ 59. SK. 116. SK. ESNAFLAR SİTESİ 114. SK. 116/1. SK. SİTE İÇ YOL PAPATYA SK. )
Saat : 9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
DOĞANCILAR ( DOĞANCILAR )
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
GÖRECE CUMHURİYET ( AHMET NECDET SEZER BLV. PİRİŞTİNA CADDESİ MİTHATPAŞA CD. GÜLÇIRPI CD. 5125. SK. PİRİŞTİNA 5120. SK. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI )
GÖLCÜKLER ( ARMUTLU 3. KÜME SK. İSTASYON 701 799. SK. SİNAFAKLAR SK. )
ALTINTEPE ( ARMUTLU 3. KÜME SK. ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ ARMUTLUK 1 ARMUTLUK 3 )
GAZİPAŞA ( 701 )
Saat : 9:00 - 11:00
TİRE / İZMİR
DERE ( ÖNEMLİ SK. KADI KÜPÜ SK. ZARA SK. DAMLA SK. DEREKAHVESİ SK. BAHÇEKAHVE ZİNCİRLİ SK. BAYIR SK. AVCI SK. 1. ZİNCİRLİ SK. DÜZYOL SK. ANKARA CD. ABALI ÇK. NARLI SK. YELLİKTEPE MOLLA YOKUŞU SÜLEYMAN ÇK. HEKİM HAMAMI KIROĞLU SK. BAYIR DUT ALANI SK. AYDINLI SK. HEKİM HAMAM YOKUŞU MERDİVENLİ SK. HEKİM HAMAMI ÇK. SURATLI CAMİİ MEHMETÇİK SK. KIRÇİÇEĞİ SK. BAKKAL SK. KESELLİ KİRKDİS SK. ŞEMSİ SK. ABALI SK. SARICA YUSUF SK. KARA SÜLEYMAN SK. TÜRKOCAĞI ÇARŞI AĞASI SK. ZEYBEKOĞLU SK. BAKIRLI ÇEŞME SK. INCİRLİ GÜLCÜ İNCİRLİ SK. 2. ABALI SK. EBE OĞLU SK. KİROGLU SK. ŞİMŞİR SK. KIRIKDİŞ SK. MEHMET BEY SK. ZEBEKOĞLU SK. GÖKÇE SK. KANAL SK. NESLİHAN SÜRATLİ SK. ÇAMURLU SK. SANDIKEİMİ SK. )
PAŞA ( SÜRATLİ YOKUŞU SK. ERALI YOKUŞU SK. TOKMAKOĞLU SK. KABİL SK. MOLLA YOKUŞU SÜLÜKLÜ SK. ERALİ SK. EMİN SK. 2.GAZİ SURATLI CAMİİ 2. SÜLÜKLÜ SK. )
YENİ ( ÇARŞI AĞASI SK. TÜRKOCAĞI ALAYHAN SK. DERELİ SK. ATATÜRK CD. NESLİHAN MEKTEP CD. AYDINOĞLU UZUNİRİM ANKARA CD. BEDESTAN YENİ KÖPRÜ SK. GÜLCÜ GAZAZHANE SK. FEVZİ PAŞA CD. Ömeroğlu Sk. ARALIK SK. ULUCAMİ SK. )
BAHARİYE ( KAPLAN YOLU KESKİN SK. KÜÇÜK YOKUŞ SK. ÇELEBİ SK. ÇATAL ÇEŞME SK. 1. KARA KURNA SK. BATIDAG KUME EVLER 2.KATİRCİLAR SK. ABDİOĞLU SK. AHMET KAHVESİ SK. KATIRCILAR SK. DEREKAHVE SK. NAİMOĞLU SK. NESLİHAN UZUNİRİM ŞEYH CAMİ SK. 2. KATIRCILAR SK. ŞEYH CAMİ ARASI SK. AYDIN CD. NARİN SK. KAKAÇLAR SK. SOĞUKSU SK. ÇATAL ÇEŞME GÇ. ÜNLÜ SK. ATLANBAC SK. NARİN GÇ. 2. KARA KURNA SK. )
KURTULUŞ ( KÖPRÜLÜ CD. USSAKİ ARALIK SK. HASTANE AY SK. BAHÇEKAHVE USSAKİ SK. BAHÇE SK. KORE GAZİLERİ SK. )
İPEKÇİLER ( HASTANE GAZİ CD. 2.GAZİ NİYAZİ SK. CANTÜRK SK. BAHÇEKAHVE KARA GAZİ ÇEŞME SK. )
DUATEPE ( YELLİKTEPE )
Saat : 10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
YELALTI ( ZÜMRÜT KÜLTÜR SK. PIRLANTA SK. KISMET BULUT SK. ÜÇ DEĞİRMENLER ATLAS SK. BULUT TÜMER SK. YAKUT 75.YIL CUMHURİYET AVNİ ERDOĞAN CD. NUR DİKMEN CD. ELMAS )
YENİKENT ( UYGAR SK. NUR DİKMEN CD. HÜSEYİN ZEREN ORKİDE MUSTAFA ERTEKİN KARDELEN KOLYOZ 75.YIL CUMHURİYET SARI ZEYBEK SK. UYGAR DALYA )
HACI İSA ( 75.YIL CUMHURİYET KANARYA SK. YAVUZ SK. NARİNCE CIRMAN TEPE SK. ERDOĞAN KER ECE SK. NECATİ CUMALI CD. MUMCU SK. CİCİ SK. CAMİ KAYA SK. BÜLENT BARATALI BLV. ÇELEN )