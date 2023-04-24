İzmir’de AK Partili Eyyüp Kadir İnan’dan provokatöre medeniyet dersi!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2'nci bölge 1'nci sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, Bostanlı'da seçim çalışmaları için ziyaretler yaparken ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı pankartlarda bulunan bir grup göstericinin provokasyonu ile karşılaştı.

"HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ"

Uğradığı provokasyona rağmen, göstericilerle sağduyulu bir iletişim kuran İnan, "Hükümeti eleştirmekte özgürsünüz. Eleştiri olmazsa yozlaşırız. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Başkanını protesto edeceksin özgürce sonra diyeceksin ki 'bu ülkede diktatörlük var'. Demek ki senin iktidarına kalsa ben sokakta yürüyemeceğim." dedi.

(CHP İzmir 1. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı Yüksel Taşkın)



"ASIL CHP'Yİ PROTESTO EDİN"

Ellerinde Atatürk posterleri bulunan grupla konuşmasını sürdüren İnan, "Kemalizm Irkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlarak, asıl CHP'yi protesto etmeleri gerektiğini söyledi.

Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı… pic.twitter.com/3zcpF30Mai — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) April 23, 2023

"ATATÜRK'ÜN RESMİNİ TAŞITMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Göstericilerle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına "Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı…" notunu düştü.





MEDENİYET DERSİ VERMİŞ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ve Hilal Kaplan'da da konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Melih Altınok, "Bravo! Farklı düşünene söz hakkı tanımayan, hötzötçülüğü siyaset sanan faşist kafaya tane tane medeniyet dersi vermiş." ifadelerini kullandı.

"SAHADA SİYASET BÖYLE YAPILIR"

Hilal Kaplan ise, "'Kemalizm ırkçıdır' diyen CHP İzmir 1. Sıra Milletvekili adayınıza da açın bir Atatürk posteri görelim. Sahada siyaset böyle yapılır," değerlenirmesinde bulundu.