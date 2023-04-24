İzmir’e Acil durum için ‘Konum al’ uygulaması

İzmir'de, olası depremlerin hasarını en aza indirmek ve afet sonrası iletişim sorununu aşmak için Acil İzmir uygulamasının ardından "Konum Al" uygulamasıda hayata geçirildi. Hayat kurtaran Konum Al çalışması ile afet sonrası tüm telefon kullanıcılarına mesajla bir link gönderiliyor. Böylece enkaz altında kalan yurttaşların yerlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Deprem, sel gibi afet durumlarında Acil İzmir, Konum Al Servisi, 153 yardım hattı aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmak kolaylaşıyor.

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