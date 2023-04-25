400 bin TL’ye özgürlük

İzmirli hayranı B.B'ye Aydın'daki otel odasında cinsel saldırı ve tecavüz iddiası ile hakkında 12 yıla kadar hapis cezası ile dava açılan Kurtuluş Kuş'un yırt dışı yasağı 400 bin TL ile kaldırıldı. Genç kızın ailesi "18 yaşındaki bir genç kız geleceği mahvedildi, bunun bedeli 400 bin lira ver istediğin gibi Avrupa'da gez olmamalı. Bir yılı geçti. Kızım artık baba bu nasıl adalet hayatıma son vereyim, yaşadıklarımı belki o zaman anlarlar demeye başladı. Bizim sesimizi duyan yok" dedi.Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Ayrıca Kurtuluş Kuş için mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Sanık Kurtuluş Kuş'un avukatının, yurt dışı yasağının kaldırılmasına yönelik 4 kez yaptığı başvuruda bulunmasına karşın reddedildi, Sanığın avukatının, 6 Nisan'da sunduğu son dilekçesinde Kurtuluş Kuş'un 13 Mayıs'ta Amsterdam, 22 Nisan'da Brüksel ve Almanya, 27 Mayıs'ta Almanya'da konser sözleşmelerinin bulunduğunu, her bir konser sözleşmesinde ayrı ayrı 100 bin euro cezai şart kararlaştırıldığını, adli kontrolün orantısız ve sanığın iş alanını daralttığı gerekçesiyle adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın dosya kapsamında kaçma şüphesinin bulunmaması, sanığın duruşmada hazır edilmesi yönündeki ara kararın başka adli kontrol tedbirleriyle yerine getirilebilecek olması, sanık hakkında konulan mevcut adli kontrol kararının ölçülü olmadığı, ileride telafisi imkansız zararlara yol açabileceği kanaatiyle 400 bin TL teminat karşılığında adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.