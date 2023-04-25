AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan Gündoğdu çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'de Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, gerçekleşecek mitinge vatandaşları davet etti, videolu çağrıda bulundu. Saygılı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, Başkan Erdoğan'ın ve tüm AK Parti hükümetlerinin yıllardır İzmir'e özel katkı ve hizmetler sağladığını söyledi.





Saygılı, "Cumhurbaşkanımız İzmir'in en temel sorununa dahi, yerel idarenin işidir demeden elini uzatmış, bu şehrin önünü çok kez açmıştır. Keza bakanlarımız, vekillerimiz de öyle. Yine, büyük açılışlar yapacak, müjdeler verecek. Gündoğdu Meydanı 'Cumhuriyet' diyecek, devletin bekası diyecek. Gerçek bir hizmet adamını milletin adamını ağırlayacak. Kendisi, Türkiye'nin dört yanına olduğu gibi, İzmir'e de hiç eli boş gelmedi. Yine öyle olacak. Nasıl 14 Mayıs sandığı eğriyle doğruyu ortaya koyacaksa, mitingimiz de İzmir için hayırlısı ile şerrin ne olduğunu ortaya koyacak. Bu buluşmanın tarihi ve kritik bir önemi olduğunu düşünüyoruz" dedi.