AK Partili İnan’dan medeniyet dersi!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2'nci bölge 1'nci sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, kendisini provoke etmek isteyen bir grup göstericiye adeta medeniyet dersi verdi. İnan, Bostanlı'da seçim çalışmaları için ziyaretler yaparken ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı pankartlar bulunan bir grup göstericinin provokasyonu ile karşılaştı. Uğradığı provokasyona rağmen, göstericilerle sağduyulu bir iletişim kuran İnan, "Kemalizm Irkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlatarak, asıl CHP'yi protesto etmeleri gerektiğini söyledi.

GÜNDEM OLDU

Göstericilerle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına "Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1. Sıra Milletvekili Adayı..." notunu düştü. İnan'ın uğradığı provokasyona sağduyulu yaklaşması sosyal medyada da gündem oldu.