AK Partili Kaya’dan Soyer’e ‘hizmet’ eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, merkezi hükümetin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destek verdiğini ancak bu desteklerin doğru kullanılamadığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 100 milyarın üzerinde bütçe verildi, yapmıyorlar. Veriyorsun kaynağı ne yaptın, yok. Bana 5 yılda başladığı ve bitirdiği bir eser anlatın. Park da dahil" dedi. Buca'da Adnan Kahveci Bulvarı'nda yeni yol açılması konusunda değinen Kaya, "Ulaşım master planı dahi yok. Alternatif güzergah açamıyorlar. Adnan Kahveci Bulvarı'nı biz açtık. Bizim görevimiz değildi. Ama öyle bir çalışma yaptık ki vatandaş Allah razı olsun diyor. Pazaryeri için yol ayrılmış teşekkür ediyor vatandaş. Ama halktan uzak Soyer ve yandaşları ayrı ayrı türküler çalıyorlar. Ayrı, marjinal dünyaları var. Biz bulvarı açtık mı açtık. Gittim gördüm. Ne güzel" şeklinde konuştu.

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