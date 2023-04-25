Bakan Kasapoğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Karşıyaka Stadı" tepkisi: 3 yıldır adım atmadılar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımında engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40'tan fazla stat yaptıklarını, İzmir'de de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı sporseverlerin hizmetine sunduklarını aktardı.

İzmir'deki Karşıyaka Stadı'nın henüz tamamlanmadığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar."

Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nı gerekirse kendilerinin yapabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerinin bu noktada artık engel olmaktan ve bu süreçleri birer istismar aracı görmekten vazgeçmesi lazım. Bakın biz eser üretiyoruz. O yüzden yapmaktan, inşa etmekten hiçbir zaman kaçmayız. Bilakis birileri bir adım atıyorsa biz on adım atarız. Yeter ki gölge etmesinler, yaparız. Hepsinden önce başlayan bir süreci durduranlar, bunun müsebbipleri, bunu engelleyenleri açığa çıkarmanız lazım."