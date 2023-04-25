‘Gurur duyulacak eserler bırakmaya devam edeceğiz’

AK Parti 28. Dönem İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı 1-1 ile biten Altay Göztepe maçı öncesi hükümetin önemli eserlerinden olan ve Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda, yerli ve milli arabamız Togg'u denedi.

STADYUM girişinde taraftarların büyük ilgisini gören ve hatıra fotoğrafı çektiren ve Togg ile yaşadığı deneyimi İzmirlilere anlatan Bursalı, "Direksiyon başında gururla oturduk. Togg çok yakında İzmirimizin sokaklarında daha sık dolaşacak. Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bize bu gururu yaşatan yerli araba başta olmak üzere yerli ve milli sanayide çağ atlatan herkesi kutluyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak minnetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin, 84 milyonun gurur duyacağı eserler bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEP YANINIZDAYIZ"

ŞEBNEM Bursalı, "Seçimlere 19 gün kaldı. Bir saniye bile boşa geçirecek vaktimiz yok. Cumhurbaşkanımızın sloganı gibi, 'lider masada değil, sahada belli olur' sözleri gibi bizler de, kapalı alanlarda değil, sokaklarda, caddelerde, pazaryerlerinde, çarşıda esnafın hep yanındayız. Bu sadece seçim zamanı değil. Şahsım ve tüm vekil adayı arkadaşlarım, 28. dönem vekillik süremizin sonuna kadar sahada evlerinizde yanınızda olacağını göreceksiniz. Bizler sizin sesiniz olmaya değil, siz olmak için o göreve talibiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

"TOGG ile tek şeritli yollardan, o enfes otoyolları ile birlikte Türkiye'nin nereden nereye geldiği görülüyor" diyen Bursalı, "Tekrar Togg aracımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. Togg ile de gurur duyuyoruz. İzmirlilerle ve İzmir temsil etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.