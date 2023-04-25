İzmir’de bankada silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Dumlupınar Mahallesi Özmen Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde bankamatikten işlemini gerçekleştiremediği için sinirlenerek küfürler savurdu. Şahsın küfürlerini sürdürmesi üzerine bankanın güvenlik görevlisi M.A.S. kendisini uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra bankadan ayrılan şüpheli saat 16.00 sıralarında elinde bir tabancayla banka şubesine gelerek güvenlik görevlisi M.A.S.'ye ateş açtı.

Silahlı saldırganın tabancasından çıkan mermiler bankada müşteri olarak bulunan Ç.S.K.'ye de isabet ederken olayda 2 kişi yaralandı; saldırgan ise olay yerinde hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüye saldırganın bankanın kapısından bakıp ateş ederek kaçtığı ve silah seslerini duyan çevredekilerin paniği yansıdı.





ÇOK KORKTUK

Meydana gelen olayda silah seslerini duyduktan sonra çok korktuklarını belirten esnaflardan Banu Karabacak, "İçerideyken silah patlaması seslerini duyduk. Korkuyla dışarı çıktığımızda bankadaki güvenlik görevlilerini gördüm ve bankanın içine baktığımda iki kişinin yattığını gördüm. Sonra bir kişinin de hızla koşarak uzaklaştığını gördüm. Oldukça korktuk" diye konuştu.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.