İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 1 kilo 121 gram esrar-skunk, 738 gram metamfetamin, 340 gram bonzai, 179 gram kokain, 490 kök kenevir, 156 ecstasy, 2 bin 738 captagon, 17 bin 971 sentetik hap, 6 hassas terazi, 10 tabanca, 4 tüfek, toplam 233 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu satışından elden edildiği değerlendirilen 285 bin 686 TL ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheli, tutuklandı.