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Haberler İzmir İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 57 kişi tutuklandı

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 57 kişi tutuklandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından il genelinde son 1 hafta içinde yapılan 57 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan 100 kişiye adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.

İHA

25.04.2023, 14:46

İzmir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 57 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Nisan 2023 tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 121 gram esrar-skunk, 738 gram metamfetamin, 340 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 179 gram kokain, 490 kök kenevir bitkisi, 156 adet ecstasy, 2 bin 738 adet captagon, 17 bin 971 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 6 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 233 adet tabanca/tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 285 bin 686 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 100 şahsa adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.

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