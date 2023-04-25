İzmir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 57 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Nisan 2023 tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 121 gram esrar-skunk, 738 gram metamfetamin, 340 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 179 gram kokain, 490 kök kenevir bitkisi, 156 adet ecstasy, 2 bin 738 adet captagon, 17 bin 971 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 6 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 233 adet tabanca/tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 285 bin 686 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 100 şahsa adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.