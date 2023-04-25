Kıraathaneyi basanlar yurt dışına kaçacaktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basarak tabancayla Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan olayın şüphelileri M.D.Ç. ve C.K., yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. M.D.Ç. ve C.K. ile onlara yardım etmek isteyen 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan M.D.Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği öğrenildi. M.D.Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kıraathaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan M.D.Ç. ve C.K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, M.D.Ç. ve C.K.'nın yanı sıra adreste bulunan, yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. M.D.Ç. ve C.K.'nın yasa dışı yollarla Kuşadası'ndan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Adreste yapılan aramada ise 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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