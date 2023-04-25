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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İzmir'e sağanak uyarısı

İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için Meteoroloji'den uyarı geldi. Uyarıda yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA

25.04.2023, 16:05

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

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