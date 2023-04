Tireli çiftçiye su müjdesi

İzmir Tire'de kuraklıkla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımına 2021yılında başlanan Dereli Barajı'nda sona gelindi. Modern tekniklerle inşa edilen barajın herhangi bir aksaklık yaşanmazsa önümüzdeki birkaç gün içinde su tutmaya başlayacağı bildirildi.



420 DEKARA CAN SUYU

Yöre çiftçisine müjdeli haber veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda gövde dolgu çalışmalarını tamamlandığının müjdesini verdi. Tarımda, Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Havzası'nda bin 420 dekar araziye can suyu verecek Dereli Barajı toplam 720 bin m3 su tutma hacmine sahip olacak. Tire'de, Yenişehir ve Eskioba barajlarından sonra ilçede kurulan üçüncü baraj olan Dereli barajı, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle tüketimi aşırı şekilde artan yer altı su rezervlerini de güçlendirecek. Havzada, yeni kuyu ruhsatı verilmediğini belirten vatandaşlar, "Çitçinin, tarımsal ürün yelpazesini değiştirerek, daha az su tüketen ürünlere yönelmesi gerekiyor. Vahşi sulamanın yerini ise bir an önce damla sulama almalı" şeklinde konuştular.



